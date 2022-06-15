Объем промышленного производства в Туркестанской области за четыре года вырос в 1,7 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем промышленного производства в Туркестанской области за четыре года вырос в 1,7 раза. Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента создания Туркестанской области прошло четыре года. В области наблюдаются положительные показатели социально-экономического развития. В частности, объем валового регионального продукта вырос в 1,6 раза и достиг 2,8 трлн тенге, от 1,7 трлн тенге в 2018 году. Объем производства промышленной продукции вырос в 1,6 раза, с 453,8 млрд тенге в 2018 году до 707,8 млрд тенге. Объем сельскохозяйственного производства вырос в 1,7 раза, с 544,3 млрд тенге в 2018 году до 906,5 млрд тенге», – сказал У. Шукеев.

По его словам, за четыре года в области в 2,1 раза увеличились объемы жилищного строительства с 387,8 тыс. квадратных метров до 823,8 тыс. квадратных метров. Бюджет области увеличился в 1,7 раза, с 565,1 млрд тенге в 2018 году до 970,3 млрд тенге.

Аким отметил, что в первые пять месяцев текущего года положительные тенденции в развитии региона сохраняются. В частности, объем промышленного производства составил 316,7 млрд тенге, или 100,2 % от показателя аналогичного периода прошлого года. В индустриальных районах области реализованы 44 проекта общей стоимостью 32 млрд тенге, в результате открылось 2 тыс. 368 рабочих мест. В текущем году была запланирована реализация еще шести проектов общей стоимостью 4,2 млрд тенге, с созданием 246 рабочих мест. На данный момент два проекта уже реализованы. Всего, по итогам 2022 года планируется довести объем промышленного производства до 751,3 млрд тенге.

По словам У. Шукеева, в Туркестанской области работают около 150 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках программы «Экономика простых вещей» одобрено 315 проектов стоимостью 42,9 млрд тенге, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется поддержка предпринимательства на сумму 2,2 млрд тенге. Благодаря мерам по поддержке МСБ (малого и среднего бизнеса), за четыре года объем производства этих предприятий вырос на 47 %, достигнув 1,2 трлн тенге, от 823,2 млрд тенге в 2018 году.



