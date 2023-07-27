Объем промышленного производства снизился в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии 2023 года в Актюбинской области на 8,4 процента снизился объем промышленного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДБНС АСПиР РК.

«Объем промышленного производства в январе-июне 2023 года составил 1162166,2 млн тенге в действующих ценах, что на 8,4% ниже, чем в январе-июне 2022 года. Снижение наблюдалось в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 19,3%, в обрабатывающей промышленности – на 7,8%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снижение составило 11%. Рост на 16,8% отмечен в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», - говорится в сообщении департамента.

Объем валового выпуска продукции, услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2023 года составил 146922,4 млн тенге, что на 0,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объем строительных работ, услуг в январе-июне 2023 года составил 96780,9 млн тенге, что больше на 11,8%, чем в первом полугодии 2022 года.

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 3 % и составил 354909,5 млн тенге.

Объем грузооборота составил 22324,7 млн тоннокилометров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Объем пассажирооборота составил 1642,4 млн пассажиро-километров и увеличился на 8,8%.

Розничная торговля выросла на 0,2 % и составила 300537 млн тенге, объем оптовой торговли составил 551587,5 млн тенге и уменьшился на 14,4% по сравнению с уровнем прошлого года.

По предварительным данным, товарооборот Актюбинской области по взаимной торговле в январе-мае 2023 года составил 561414,8 тысячи долларов США и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,6%, в том числе экспорт – 238459,1 тысячи долларов США (на 30,7% больше), импорт – 322955,7 тысячи долларов США (на 2,1% меньше).