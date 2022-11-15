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    Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 4,3%

    15 Ноября 2022, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте производства в сфере обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь этого года объем производства вырос на 4,3%. Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Жамбылской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Производство машиностроения, по его словам, выросло на 7,7%.

    «В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования – на 12,4%. Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности – 10,6%, легкая промышленность – 7,8%, напитки – 8,9%, пластмассовые изделия – 4%, продукты нефтепереработки – 3,7%, продукты питания – 3,5%», - перечислил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность Экономика
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