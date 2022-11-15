Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 4,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте производства в сфере обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-октябрь этого года объем производства вырос на 4,3%. Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Жамбылской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Производство машиностроения, по его словам, выросло на 7,7%.

«В том числе автомобилестроение увеличилось на 18,3%, производство электрического оборудования – на 12,4%. Рост также наблюдается в следующих отраслях: продукция химической промышленности – 10,6%, легкая промышленность – 7,8%, напитки – 8,9%, пластмассовые изделия – 4%, продукты нефтепереработки – 3,7%, продукты питания – 3,5%», - перечислил глава Миннацэкономики.



