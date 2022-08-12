Объем производства дизтоплива в Казахстане увеличился за год на 13,9%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем производства дизельного топлива в Казахстане в первом полугодии текущего года достиг рекордного показателя: 2,7 млн тонн — на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Рост объема производства продолжается второй год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Значительная часть производства дизельного топлива традиционно пришлась на Павлодарскую и Атыраускую области, а также на город Шымкент, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. К сожалению, в текущем году данные по этим регионам конфиденциальны. Данные не раскрыты также по Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областям, а на Жамбылскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области пришлось лишь 66,9 тыс. тонн.

По итогам января–мая 2022 года казахстанские НПЗ покрыли спрос на внутреннем рынке на 99%, а доля импорта за год сократилась с 4,2% до 1%. Объем импорта по сравнению с январем–маем 2021 года сократился в 3,6 раза, до 23,2 тыс. тонн, из которых на Кыргызстан и Россию пришлось 11,8 тыс. и 11,4 тыс. тонн соответственно; еще 57,8 тонн пришлось на Беларусь.

Объем реализации на внутреннем рынке за год вырос сразу на 21%, составив 2,2 млн тонн. Экспорт сократился сразу в 7,8 раза, до 24,2 тыс. тонн, из которых 10,6 тыс. тонн пришлось на Азербайджан, 5,7 тыс. тонн — на Россию, 4 тыс. тонн — на Таджикистан, 2,7 тыс. тонн — на Узбекистан, 1,2 тыс. тонн — на Кыргызстан.

Объем реализации дизельного топлива на внутреннем рынке растет за счет низких по сравнению с соседними странами цен, что приводит к увеличению среднемесячного потребления на 120 тыс. тонн. В связи с этим Министерство энергетики разрабатывает проект приказа, предусматривающего дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта.

Проект приказа уже опубликован на портале «Открытые НПА», где установлены лимиты на летнее и межсезонное дизельное топливо до 100 литров в сутки для граждан РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, и до 300 литров в сутки для граждан РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, по цене в 230 тенге или 260 тенге за литр в зависимости от региона РК. При превышении лимита или для иных случаев реализации, в том числе для иностранцев, стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива составит 450 тенге за литр.

Цены на дизельное топливо по итогам июля текущего года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года даже снизились на 2,3%, однако по сравнению с июлем прошлого года выросли сразу на 36,3%.

Если зимнее дизтопливо с начала года не изменилось в цене (т.к. в нем еще нет необходимости), то летнее по итогам июля подешевело на 3,7% с начала года. В то же время по сравнению с июлем прошлого года зимнее дизельное топливо подорожало сразу на 56,6%, а летнее — на 19,1%.

На конец июля текущего года цена на летнее дизтопливо в среднем по городам РК составила 235 тенге за литр. Самые низкие цены были зафиксированы в Актау (225 тенге за литр), а также в Шымкенте и Туркестане (226 тенге за литр).

Самые высокие цены на дизельное топливо наблюдались в Петропавловске и Костанае (260 тенге за литр), а также в Кокшетау (258 тенге за литр).



