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    Объем производства цветной металлургии увеличился на 6,1% в Казахстане

    6 Мая 2022, 20:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала этого года рост объема производства в отрасли цветной металлургии составил 6,1%. Увеличение объемов наблюдается в нескольких отечественных предприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает реализовывать стратегию по увеличению добычи и переработки руды на производственных площадках. По итогам первого квартала т выпуск рафинированной меди увеличился на 10%, золота в слитках - на 7%, а также серебра в гранулах - на 1%.

    Казахстанская металлургическая компания, крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов ТОО «Казцинк» также достигла положительных результатов. Предприятие увеличило выпуск катодной меди и аффинированного серебра. Промышленные площадки Казцинк с вспомогательными подразделениями включены в единую интегрированную производственную цепочку. Сырье, добываемое на карьерах и рудниках, перерабатывается на модернизированных обогатительных фабриках, а затем направляется на металлургические комплексы, где выпускают готовую продукцию высшего качества.

    Аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» увеличил объем производства аффинированного золота на 33%. Предприятие включено в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов в перечень поставщиков Good Delivery. Драгоценные металлы, имеющие сертификат Good Delivery, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах. Это значительно повышает ценность аффинированного золота, выпускаемого под маркой «Тау-Кен Алтын», как объекта инвестиций.

    Кроме того, отечественный производитель медной продукции ТОО «Медная компания Коунрад» увеличил выпуск катодной меди на 4%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Промышленность Экономика МИИР РК
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