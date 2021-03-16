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    Объем производства автомобилей в Казахстане увеличат на 29%

    16 Марта 2021, 09:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется увеличить объем производства автомобилей на 29%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По машиностроению также планируем рост. Индекс физического объема (ИФО) составит 113%. Основной прирост будет обеспечен за счет сектора автомобилестроения, на долю которого приходится 35% в отрасли машиностроения. Планируется увеличение объема производства автомобилей на 29% и довести до 100 тыс. ед, ж/д вагонов - на 180%, сельхозтехники - на 58%, аккумуляторов - на 10%», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

    Он проинформировал, что будет продолжена программа лизингового финансирования автомобилей, приобретенных у отечественного производителя, а также будет установлено изъятие из национального режима ряда машиностроительных товаров.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов рассказал , какая работа проводится в отраслях обрабатывающей промышленности. По данным ведомства, на 2021 год запланирован рост Индекса физического объема (ИФО) обрабатывающей промышленности на 5,8% к 2020 году.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Промышленность Экономика
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