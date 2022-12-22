Объем произведенной в Атырау сельхозпродукции превысил 22 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Общий объем сельскохозяйственной продукции, произведенный в Атырау и входящих в состав города поселков, превысил 22 млрд тенге. Об этом сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Общий объем сельскохозяйственной продукции в городе Атырау и пригородах на декабрь составляет 22 млрд 230 млн 700 тысяч тенге. Это на 102,5 процента больше, чем в прошлом году. Из общего объема продукции животноводства произведено на 5 млрд 386 млн тенге, растениеводства – на 15 млрд 495 млн тенге. В торговые точки было отправлено 3738,9 тонны мяса, 4309,8 тонны коровьего молока, 251 тысяч штук яиц», – сообщил Мейрим Калауи.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса увеличилось на 13,6%, молока – на 7,2%, яиц – на 9,7%. По всем категориям хозяйств число крупного рогатого скота составило 7 292 головы, лошадей – 3 033, верблюдов – 1 984, овец и коз – 5 642.

В этом году в пригородах Атырау площадь посевных угодий достигла 2588,2 га. Из них под овощи было отведено 1167,1 га, бахчевые – 392,8 га, картофель – 532,8 га, выращивание кормов для скота – 495,5 га. На сегодняшний день объем собранной продукции составил 69421,6 тонны.



