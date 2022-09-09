Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Объем потребления угля на 2022-2023 годы составит 9,6 млн тонн в РК

    9 Сентября 2022, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития продолжается активная работа по подготовке к отопительному сезону. В этой связи, ежедневно проводятся совещания с участием представителей местных исполнительных органов, угледобывающих компании, АО «НК «КТЖ» и ведется мониторинг по обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министерством сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2022-2023 годы. Согласно данного Плана объем потребления составит порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор 2,6 млн тонн, население – 7 млн тонн.

    «По состоянию на 9 сентября 2022 года обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности для коммунально-бытового сектора и населения составляет 71%. На сегодняшний день в разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме. Цена угля на разрезах остается на отметке прошлогоднего периода», - говорится в сообщении.

    В целом для успешного проведения отопительного сезона министерством прорабатывается вопрос по увеличению парка вагонов АО «Казахтемиртранс» для коммунально-бытового сектора и населения углем, а также ограничение вывоза социального угля автотранспортом в соседние государства.

    «По оперативным данным угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за 7 мес. 2021 года 62,8 млн тонн). В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи на разрезах «Шубарколь Комир», «Восточный», «Майкубен-Вест» и «Каражыра»», - проинформировали в министерстве.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    МИИР РК Отопительный сезон Уголь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Темпы заготовки угля раскритиковал аким СКО
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь