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    Объем потребительских кредитов в Казахстане вырос на 24,1%

    11 Января 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев 2022 года кредиты банков физическим лицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге. Об этом сообщила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 11 месяцев 2022 года кредиты банков физическим лицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге. В том числе, объем потребительских кредитов вырос на 24,1% до 7,6 трлн тенге, общее количество заемщиков составило 6 868 тысяч человек. Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 5,6% или 461 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 536 тысяч человек, увеличившись с начала года на 121 тысячу человек», - сказала в ходе заседания Правительства Мадина Абылкасымова.

    По ее словам, объем микрокредитов, выданным МФО, за 11 месяцев 2022 года вырос на 42,7% до 979 млрд тенге. Общее число заемщиков составляет 1 528 тысяч человек.

    «Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 8% или 76 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой более 90 дней составило 257 тысяч человек, снизившись с начала года на 115 тысяч человек», - проинформировала она.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика
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