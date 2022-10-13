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    Объем операций с цифровым юанем достиг $13,9 млрд

    13 Октября 2022, 08:36

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Операции с цифровой фиатной валютой КНР (e-CNY) превысили к концу августа этого года 100 млрд юаней (около $13,9 млрд). Обновленные данные появились в среду на странице Народного банка Китая (Центробанк) в китайской социальной сети Weibo, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    За этот период совершено 360 млн транзакций в цифровых юанях. К концу августа 2022 года более 5,6 млн торговых точек по всему Китаю были доступны для цифровых платежей в юанях.

    Масштабы пилотных программ по использованию цифрового юаня распространились на 15 провинций Китая. В текущем году в ряде регионов страны жителям разрешили использовать цифровой юань для оплаты коммунальных счетов.

    Центробанк Китая разрабатывает цифровой юань с 2014 года. Пилотная программа e-CNY стартовала в конце 2019 года в четырех локациях – Шэньчжэнь (провинция Гуандун), Сучжоу (провинция Цзянсу), Чэнду (провинция Сычуань) и в новом районе Сюнъань (провинция Хэбэй).

    На Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине цифровой юань впервые стал платежным средством не только для граждан КНР, но и для иностранцев.


    Фото: Reuters



    Автор:

    Руслан Сулейменов

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