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    Объем маркированной обуви в Казахстане вырос на 80% за месяц

    13 Апреля 2023, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте 2023 года в Казахстане маркировано 6 145 348 единиц обуви, что на 80% больше, чем в феврале. Кроме этого отмечается 46-процентный рост активности работы бизнеса в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров по сравнению с прошлым годом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    С 1 апреля 2023 года в стране в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров: с этого времени запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

    Для подготовки к обязательному процессу маркировки предпринимателям, было предоставлено больше 2 лет: 30 июня 2019 года был запущен пилотный проект, а 1 ноября 2021 года правила маркировки обувных товаров стали законодательным правилом с многочисленными послаблениями для бизнеса.

    Основная цель системы маркировки и прослеживаемости товаров - сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. После регистрации карточки обувного товара в ИС МПТ появляются сведения о нем, на основе чего генерируется уникальный код маркировки товара. Благодаря ему каждая единица товара становится индивидуальной и отслеживается поэкземплярно.

    «В первую очередь, маркировка направлена на защиту прав потребителей, которые будут иметь полную информацию о том, какой товар он собирается приобрести и предоставляет ему право выбора. И вторая важная функция маркировки и прослеживаемости – это обеление рынка, то есть, максимальное искоренение серого импорта и рынка нелегальной продукции», - отметила председатель правления национального объединения предприятий легкой промышленности СРО QazTextileIndustry Гульмира Уахитова.

    В январе-марте 2022 года в Казахстане было произведено 223,9 тысячи пар обуви, а в аналогичный период текущего года – уже 421,5 тысячи пар. Таким образом, рост объемов производства обуви составил 88%.

    Напомним, в Казахстане цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы: табачная продукция - с 2020 года, маркировка обувных товаров - с ноября 2021 года и маркировка 90 позиций лекарственных препаратов - с ноября 2022 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Статистика МИИР РК
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