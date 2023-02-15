Объем лжеимпорта в Казахстане сократился более чем в 40 раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил некоторые результаты внедрения сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрение СНТ является мерой, направленной на пресечение теневого товарооборота, поскольку исключается возможность оформления документов в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов и ликвидированных компаний, а также оформление бестоварных сделок. В результате сокращены факты ввоза товаров из стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей (лжеимпорт) в 44 раза - с 10,5 тысячи фактов в 2020-2021 годах до 238 в 2022 году», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, сокращена доля импортеров с 20% до 3%, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС.

«Важно отметить, что целью пилотного проекта является подготовка налогоплательщиков к обязательному применению СНТ с 1 апреля 2023 года. В связи с чем, пилот осуществляется без наложения административных штрафов и без использования функционала СНТ при выписке ЭСФ, согласно условиям пилотного проекта», - добавил министр.



