Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Объем лжеимпорта в Казахстане сократился более чем в 40 раз

    15 Февраля 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил некоторые результаты внедрения сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедрение СНТ является мерой, направленной на пресечение теневого товарооборота, поскольку исключается возможность оформления документов в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов и ликвидированных компаний, а также оформление бестоварных сделок. В результате сокращены факты ввоза товаров из стран ЕАЭС в адрес фиктивных получателей (лжеимпорт) в 44 раза - с 10,5 тысячи фактов в 2020-2021 годах до 238 в 2022 году», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, сокращена доля импортеров с 20% до 3%, не исполняющих обязательства по уплате НДС на импорт со стран ЕАЭС.

    «Важно отметить, что целью пилотного проекта является подготовка налогоплательщиков к обязательному применению СНТ с 1 апреля 2023 года. В связи с чем, пилот осуществляется без наложения административных штрафов и без использования функционала СНТ при выписке ЭСФ, согласно условиям пилотного проекта», - добавил министр.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обязательные требования в сфере обращения цифровых активов вводят в Казахстане
    Основную причину укрепления тенге назвал эксперт
    Курс доллара опустился до 431 тенге
    Инвестиции в сфере АПК увеличились сразу на треть за год
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров