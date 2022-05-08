Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялась очередная XV сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата, в ходе которой глава региона Даниал Ахметов проинформировал об исполнении областного бюджета за 2021 год. По его словам, поставленная цель по стимулированию притока инвестиций в экономику региона достигнута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Объем вложенных финансовых средств в основной капитал составил 817,5 млрд тенге, с ростом на 107,3%. Из них 13% средств вложено в обрабатывающую промышленность, или 107,8 млрд тенге. 71 млрд тенге инвестировано в сельское хозяйство с ростом в 1,8 раза», - сообщил аким области.

В регионе особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В агропромышленном комплексе области достигнуты значительные результаты. Наблюдается постоянный рост производства, увеличивается продуктивность животных, производительность труда, обновляются основные фонды, развивается инфраструктура отрасли.

«В АПК реализовано пять крупных проектов на 2,8 млрд тенге по строительству на площади 2,8 тыс. га оросительных систем. Построены три откормочные площадки на 7 тыс. голов КРС. Вместе с тем, введен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн «QazaqAstyqGroup». Второй аналогичный комбинат по переработке мультикультур завершен в I квартале текущего года. В результате запуск проектов позволит увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в четыре раза (с $64,2 млн до $257 млн) и объем переработки масло-семян - до 1 млн тонн», - добавил глава региона Даниал Ахметов.



