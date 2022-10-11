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    Объем инвестиционного дохода с начала года составил 742 млрд тенге – Нацбанк РК

    11 Октября 2022, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства сказал, что пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября текущего года составили 14,1 трлн тенге, а объем инвестиционного дохода с начала года составил 742 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября текущего года составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1 трлн тенге или 8%», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка также сообщил, что объем инвестиционного дохода с начала года составил 742 млрд тенге, пенсионных взносов – 1 238,5 млрд тенге, пенсионных выплат – 197,4 млрд тенге, досрочных изъятий – 858,5 млрд тенге.

    «Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,5%. Накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 55,8% при накопленной инфляции 53,7%», - уточнил Галымжан Пирматов.

    Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции начала ускоряться.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ Инвестиции
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