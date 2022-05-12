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    Объем германских инвестиций в Казахстан восстанавливается после пандемии

    12 Мая 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объемы германских инвестиций в казахстанскую экономику восстанавливаются после снижения в период пандемии. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году мы наблюдаем восстановление показателей после падения на 20% в 2020 году. В Казахстане насчитывается около тысячи действующих предприятий с участием германского капитала», - сказал Роман Скляр, выступая на казахстанско-германском бизнес-форуме в Нур-Султане.

    Вице-премьер отметил, что в числе действующих в Казахстане немецких компаний такие гранады, как Simens, «Басс», «Метро» и другие.

    «Совместные предприятия, работа которых построена на принципах равноправия и взаимной выгоды, способствует увеличению товарооборота между странами, расширению представленности германской продукции на территории страны и созданию новых рабочих мест», - добавил Роман Скляр.

    Спикер отметил особую роль ряда организаций в развитии двустороннего сотрудничества.

    «Особую роль в развитии нашего сотрудничества играет Восточный комитет германской экономики, Торгово-промышленная и Внешнеторговая палата ФРГ, которые объединяют не только сферу бизнеса наших стран, но и могут стать генераторами идей для расширения экономического партнерства», - подчеркнул Роман Скляр.

    Было отмечено, что традиционными во время пандемии стали онлайн-встречи с германским бизнесом, всего было проведено 19 таких онлайн-встреч по различным направлениям, таким как машиностроение, логистика, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, горно-металлургический комплекс, банки, финансирование экспорта и многое другое.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Экономика Германия Международная деятельность РК
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