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    Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом «Байтерек» вырос на 21%

    25 Февраля 2021, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены изменения в Устав холдинга, а также инвестиционная политика за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года проведена реорганизация АО «НУХ «Байтерек» путем присоединения к нему АО «НУХ «КазАгро». В этой связи в Уставе холдинга «Байтерек» основные цели и предмет деятельности компании дополнены реализацией государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса страны. Участники заседания приняли решение о привлечении дополнительного финансирования путем выпуска облигаций холдинга в объеме 50 млрд тенге на 10 лет.

    Полученные средства будут направлены в АО «Фонд развития промышленности» для лизингового финансирования основных средств предприятий страны. В 2020 году дочерними организациями холдинга «Байтерек» были поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 1 трлн 16,9 млрд тенге.

    По сравнению с предыдущим годом, объем финансовой поддержки увеличился на 177,7 млрд тенге или на 21%. В целях развития частного сектора экономики за 2020 год поддержано свыше 20 тыс. субъектов предпринимательства на сумму 799,8 млрд тенге.

    На заседании также рассмотрены результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2019-2020 годы, результаты независимой оценки корпоративного управления. Утверждены отчет по рискам АО «НУХ «Байтерек» за четвертый квартал 2020 года и отчет Службы внутреннего аудита за аналогичный период.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика
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