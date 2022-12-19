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    Объем финансирования НПО через госсоцзаказ увеличился на 20% за пять лет

    19 Декабря 2022, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Демпинг в конкурсах на государственный социальный заказ для НПО снижен с 20% до 10%. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственный социальный заказ является одним из эффективных механизмов взаимодействия государства и НПО в реализации социальных проектов, начиная с 2005 года. При этом, объем финансирования за последние 5 лет увеличился на 20% – с 13,1 млрд тенге в 2017 году до 15,7 млрд тенге в 2022 году. Ежегодно реализуется в среднем около 2 тысяч проектов по социально значимым направлениям», – сказал М.Кожахмет.

    В ходе брифинга председатель Комитета сообщил, что механизм распределения государственного социального заказа постоянно совершенствуется. В частности, в текущем году, в результате совместной работы с Министерством финансов РК, демпинг в конкурсах снижен с 20% до 10%. Также внесены изменения в критерии конкурсного отбора и нормы предварительного обсуждения технических характеристик.

    В своем выступлении М.Кожахмет также рассказал о новых правилах грантового финансирования, которые начнут действовать с 2023 году.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    НПО МИОР
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