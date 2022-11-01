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    Объем финансирования науки в Казахстане вырос на 70%

    1 Ноября 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На грантовое финансирование научных проектов выделено 86 млрд тенге на 2023-2025 годы. Об этом сообщил председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки в ходе брифинга в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство на 2023-2025 годы объявило три конкурса на грантовое финансирование: конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту «Жас галым» с бюджетом 3 млрд тенге; конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и научно-техническим проектам на 2023-2025 годы с бюджетом 9 млрд тенге; общий конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы с бюджетом 74 млрд тенге. Общий бюджет всех трех конкурсов составляет 86 млрд тенге, что больше бюджета конкурса 2018-2020 годов в три раза, и в четыре раза больше бюджета конкурса 2020-2022 годов», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

    Председатель Комитета отметил, что на развитие науки в любой стране оказывают влияние четыре основных фактора. Это кадровый потенциал, объем финансирования, связь науки с реальным сектором и качество администрирования науки.

    По его словам, за последние три года объем финансирования науки в РК увеличился на 70%. Если ранее конкурсы на грантовое и целевое финансирование объявлялись один раз в три года, то теперь они проводятся ежегодно. Внедрены новые виды грантов: для молодых ученых; на коллаборацию; краткосрочные; персональные гранты. Целевое финансирование выделяется только на решение конкретных научно-технических задач.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Финансы Миннауки и высшего образования РК
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