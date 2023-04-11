Объем двусторонней торговли Казахстана и России достиг рекордных $26,1 млрд

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и России Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров также обсудили актуальные вопросы, связанные с текущим состоянием и перспективами развития казахстанско-российского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником Президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым.

Также Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы, связанные с текущим состоянием и перспективами развития казахстанско-российского сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Особое внимание уделили вопросам укрепления межрегионального и приграничного взаимодействия, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах.

«Россия является главным торгово-экономическим партнером Казахстана. По нашим данным, впервые в истории двусторонних отношений объем двусторонней торговли достиг рекордных $26,1 млрд», - сказал Мурат Нуртлеу.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

По итогам встречи подписан план мероприятий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и России на 2023-2024 годы.











