Объем денежных переводов из Казахстана за рубеж снизился на 12,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов в январе–апреле 2020 года, составил 246,2 млрд тенге (1,2 млн транзакций), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается уменьшение совокупного объема переводов денег на 18,2%: объем переводов денег из Казахстана за рубеж сократился на 12,5%, из-за границы в Казахстан – на 30,7%. При этом за данный период наблюдается рост объема платежей, отправленных по Казахстану на 20,1%.

Основная доля объема отправленных за границу переводов денег приходятся на Российскую Федерацию (35,5%), Узбекистан (18,8%), Турцию (16,8%) и Кыргызстан (12,3%), полученных из-за границы – на Российскую Федерацию (27,7%), Южную Корею (20,2%), Кыргызстан (12,3%) и Узбекистан (11,3%).

В целом по итогам апреля в сравнении с мартом текущего года наблюдается снижение показателей отправленных и полученных переводов денег в 2 раза, что предположительно является следствием введения мер по борьбе с распространением COVID-19 и снижением деловой активности в большинстве стран мира.

На 1 мая 2020 года на территории Казахстана функционирует 6 систем международных денежных переводов – Золотая корона, Western Union, ЮНИСТРИМ, Contact, Faster, MoneyGram.



