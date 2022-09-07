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    Объекты здравоохранения построят в 92 селах Карагандинской области

    7 Сентября 2022, 21:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В течении двух лет в 92 селах Карагандинской области планируют построить объекты здравоохранения. Кроме того, разработан проект по созданию двух межрайонных больниц со специализированными центрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мерах по повышению доступности и качества медицинской помощи доложила заместитель руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

    «В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области в течение ближайших двух лет будет построено 92 объекта: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. ФАПы будут выполнены по новым технологиям быстровозводимых зданий – это модульное строительство, – сообщилао на.

    Бибигуль Тулегенова также представила проект межрайонных больниц для обслуживания жителей сельских районов. Их планируют создать в Балхаше и Темиртау – на базе существующих многопрофильных больниц. Предусмотрено оборудование специализированных подразделений – инсультного, кардиологического, перинатального центров, отделений реабилитации, травматологии, хирургии и других.

    Это избавит сельчан от поездок в областной центр за получением специализированной медицинской помощи. Кроме того, оба города располагаются на республиканской трассе. Можно будет быстрее доставить пострадавших в ДТП и оказать необходимую помощь в период «золотого часа».

    Сегодня в области медицинскую помощь сельчанам оказывают 7 центральных районных больниц, 59 СВА, 40 ФАПов и 150 медицинских пунктов. Поэтапно производится капитальный ремонт медорганизаций и модернизация оборудования. В этом году запланировано строительство шести ФАПов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Здравоохранение
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