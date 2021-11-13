Объекты Олимпийских игр в Пекине -2022 завершены и утверждены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все 12 соревновательных объектов зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине были завершены и утверждены соответствующими международными федерациями на заседании Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Три Олимпийские деревни, главный медиа-центр, национальный стадион и другие объекты, не участвующие в соревнованиях, также были переданы в эксплуатацию, а строительство покрытий, как сообщается, «идет гладко».

На объектах для соревнований по ледовыми видам спорта завершена заливка льда, а также завершена разработка планов «Облик Игр».

Несмотря на прохождение проверок, объекты все еще совершенствуются в ходе серии тестовых мероприятий и тренировок, проходящих в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

В октябре прошли международные соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу на колясках, бобслею и скелетону.

В ноябре и декабре пройдут дальнейшие международные соревнования по санному спорту, фристайлу и сноуборду, а также тестовые соревнования по хоккею.

Хотя на некоторые из этих соревнований приехали зрители из местных жителей, в настоящее время завершается подготовка к открытию продажи билетов на Игры для болельщиков из материкового Китая.

В дополнение к обновлению информации о месте проведения Игр, организаторы также рассказали о своих последних мероприятиях, которые включали празднование 100 дней до начала Игр, выпуск олимпийских и паралимпийских медалей, а также униформы для волонтеров, официальных лиц и рабочей силы.

Организаторы также продолжают завершать работу над контрмерами COVID-19 после выпуска первых версий игровых книг для зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ожидается, что вторые издания будут опубликованы 8 декабря.

Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.