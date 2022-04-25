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    Объект строится в среднем 1,5 года – глава Союза строителей Казахстана

    25 Апреля 2022, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 95% случаях правоустанавливающие документы на жилье передаются застройщиками в срок. Об этом заявил глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В проектно-сметной документации указываются сроки строительства в зависимости от объемов и человеко-часов, потраченных на само строительство. Потому что есть объем, есть человеческие ресурсы. Это зависит от количества задействованных в проекте людей. В соответствии с этим проектная группа проводит экспертизу и определяет количество необходимых для реализации проекта людей. Один человек, условно, может положить два куба каменной кладки. Исходя из этого рассчитываются сроки строительства», - сказал Талгат Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По его словам, в среднем, оно длится 1,5-1,8 года, и это отражается в договорах.

    «Обычно строители ставят меньшие сроки, и в большинстве случаев успевают закончить строительство раньше. Сроки оговорены в проектно-сметной документации и в договорах. Здесь все прозрачно.

    Касательно передачи квартир в собственность – это уже гражданско-правовые отношения между клиентом и строительной компанией. Поэтому, как прописано в договорах, так оно и будет. Как и везде, здесь бывают отклонения от сроков, но, как показывает практика, 95% случаев все происходит, как прописано в договорах», - заверил глава Союза строителей Казахстана.

    Как сообщалось ранее, дольщики «Асем Тас 2» и «Кен Дала» пожаловались на то, что застройщики требуют заплатить за дополнительные квадратные метры, угрожают выселить жильцов из их квартир и не отдают правоустанавливающие документы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Жилье
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