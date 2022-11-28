Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Объект стоимостью 1,3 млрд тенге вернули в госсобственность в Атырау

    28 Ноября 2022, 20:11

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Объект стоимостью 1,3 млрд тенге возвратили в государственную собственность в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства прокуратурой области проводятся работы по возврату незаконно переданных активов.
    Так, коммунальный рынок «Сарайшык», стоимость которого 1,3 млрд тенге, по акту прокурора возвращен в государственную собственность. Ранее коммунальный рынок был передан в доверительное управление в частные руки с последующим выкупом.
    В ходе проверки установлено неисполнение принятых на себя договорных обязательств, в том числе по сдерживанию цен на социально значимые продукты. 17 ноября Атырауским областным судом по иску акимата города Атырау внесенного по представлению прокурора, вынесено решение о расторжении договора доверительного управления»,- сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
    Значимость рынка, построенного за бюджетные средства, заключалось в поддержании местных фермеров и стабилизации цен на социально значимые продукты питания.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды
    Новости по теме
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    Новости партнеров