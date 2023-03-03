Об экономическом и инвестиционном сотрудничестве договорились Абайская область и Красноярский край

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Красноярске состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края. В мероприятии принял участие аким области Нурлан Уранхаев и губернатор Красноярского края Александр Усс, передает МИА «Казинформ».

Стороны обсудили перспективы развития регионов, в частности:

1. Формирование инвестиционной политики;

2. Создание дорожной карты по привлечению инвестиций;

3. Образование и другие сферы.

«Мы работаем и на уровне государства, и на уровне бизнеса. Если в результате будет подписан хоть один контракт, это уже хороший результат для нас», - сказал Нурлан Уранхаев.

Он отметил, что между регионами есть большой потенциал для развития деловых связей и предпосылки для увеличения экспорта сельхозпродукции. По его словам, достигнуты договоренности с российскими коллегами по обмену опытом педагогических кадров, по экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

«Красноярский край является лесным регионом. У нас взят курс на восстановление практически 100% леса и сегодня мы готовы предоставлять посадочный материал нашим партнерам. Мы уже направили его в Монголию. Полагаем, что и Казахстан уже в этом году получит нашу продукцию в этой сфере», - заявил Александр Усс после подписания меморандума намерений о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края.

Он также подчеркнул, что имеются перспективы для сотрудничества в сфере образования, туризма и культуры.



