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    Об экономическом и инвестиционном сотрудничестве договорились Абайская область и Красноярский край

    3 Марта 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Красноярске состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края. В мероприятии принял участие аким области Нурлан Уранхаев и губернатор Красноярского края Александр Усс, передает МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили перспективы развития регионов, в частности:

    1. Формирование инвестиционной политики;

    2. Создание дорожной карты по привлечению инвестиций;

    3. Образование и другие сферы.

    «Мы работаем и на уровне государства, и на уровне бизнеса. Если в результате будет подписан хоть один контракт, это уже хороший результат для нас», - сказал Нурлан Уранхаев.

    Он отметил, что между регионами есть большой потенциал для развития деловых связей и предпосылки для увеличения экспорта сельхозпродукции. По его словам, достигнуты договоренности с российскими коллегами по обмену опытом педагогических кадров, по экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

    «Красноярский край является лесным регионом. У нас взят курс на восстановление практически 100% леса и сегодня мы готовы предоставлять посадочный материал нашим партнерам. Мы уже направили его в Монголию. Полагаем, что и Казахстан уже в этом году получит нашу продукцию в этой сфере», - заявил Александр Усс после подписания меморандума намерений о сотрудничестве между акиматом Абайской области и Администрацией Красноярского края.

    Он также подчеркнул, что имеются перспективы для сотрудничества в сфере образования, туризма и культуры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Россия Регионы Сотрудничество Абайская область
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