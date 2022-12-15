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    Объехать все районы до конца года намерен новый аким СКО

    15 Декабря 2022, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Недавно назначенный аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров начал объезжать районы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начал глава региона с Акжарского и Уалихановского районов.

    «До конца года планирую посетить все районы нашей области и провести встречи с жителями. Сегодня начал с самых отдаленных – Уалихановского и Акжарского. В районах проинспектировал социальные объекты, встретился с жителями села. На встречах обсуждали план развития районов, сельчане поднимали актуальные вопросы. Затем провел личный прием граждан. Мы взяли на контроль все предложения жителей района. Все вопросы добавим в план работ на 2023 год», - написал на своей странице в социальной сети А. Сапаров.

    Накануне аким области встретился с аксакалами региона. Им тоже рассказал о планах по развитию СКО, о новых проектах в социальной и экономической сферах. Ветераны труда внесли свои предложения. А. Сапаров пообещал, что все вопросы и предложения учтут, включат в план развития области.

    Фото со страницы акима области в Facebook

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Регионы Общество
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