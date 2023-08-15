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    Объехать весь Казахстан: Велопутешественник Жумабай Отаргалиев добрался до Караганды

    15 Августа 2023, 10:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Велолюбитель из Актобе Жумабай Отаргалиев отправился в путешествие по Казахстану. На днях ветеран-энтузиаст добрался до Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Жумабай Отаргалиев более 40 лет трудился в железнодорожной отрасли и все эти годы занимался спортом. Выйдя на пенсию, аксакал продолжил играть в волейбол, стал кататься на велосипеде и исполнять свои мечты.

    «Я мечтал объехать Казахстан на велосипеде. Чтобы отправиться в путешествие, сильно не готовился. И так каждый день езжу на велосипеде. Мне это очень нравится. Уже делал неоднократно выезды по Казахстану, преодолевал 2–3 тысячи км. Сейчас в день я еду 12–15 часов, потом отдыхаю. Вокруг родные степи, природа, хорошие люди. Не всегда бывает нормальная погода, но это не портит мне радости от поездки, а, наоборот, закаляет. К тому же в начале путешествия я получил бата, это очень помогает. И я всегда на связи с коллегами из совета ветеранов», – говорит аксакал.

    Стартовал Жумабай Отаргалиев 21 июня из Атырау. Сейчас он преодолел уже 6 тысяч км. Побывал в Актобе, Уральске, Жезказгане, Кызылорде, Туркестане, Таразе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре. Впереди более 3 тысяч километров и новые города – Астана, Кокшетау, Петропавловск, Костанай. Завершится веловояж в Атырау.

    Свой заезд ветеран посвятил 800-летию Султана Бейбарыса, 25-летию столицы Казахстана и 70-летию железной дороги Шу – Мойынты.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акимат Караганда Путешествия
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