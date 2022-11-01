Объединить усилия в обеспечении продовольственной безопасности призвал страны ШОС Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на очередном заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы Правительства РК. По его мнению, важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации.

«Считаю, что нам сейчас необходимо уделить большее внимание устранению торговых барьеров и сближению техрегламентов. Одним из таких практических шагов является принятый на прошедшем Самаркандском саммите план по развитию внутрирегиональной торговли на 2023-2025 годы», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. По итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти $51 млрд.

Для дополнительного стимулирования взаимной торговли важно привлекать банки и институты развития государств-членов к финансированию торговых сделок и экспортных операций в рамках мандата Межбанковского объединения ШОС. Ранее неоднократно отмечалась необходимость привлечения инвестиций и высоких технологий.

«Призываем системно подойти к практической реализации Концепции создания Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС. Предлагаем также создать Ассоциацию инвесторов государств-членов ШОС, которая могла бы объединить крупные инвестфонды. Приоритетами в ее работе стали бы обмен бизнес-информацией и лучшими практиками, формирование многосторонних проектов в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Премьер-Министр.

Он также отметил важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.

«Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.

«Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте «Индия – страны Персидского залива – Иран – Казахстан – Россия». В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки», — подчеркнул он.

Говоря о наращивании культурно-гуманитарного и экологического партнерства, Алихан Смаилов предложил разработать пилотную программу взаимодействия между ведущими вузами по поддержке молодых талантов в сферах искусства, дизайна, рекламы и других креативных индустрий и сформировать Реестр экологических проблем Организации.

«Сегодня ШОС является динамично развивающейся международной платформой, что подтверждается расширением ее географии. Организация объединяет страны, рост и развитие которых будут основной движущей силой мировой экономики в ближайшие десятилетия. Важно, чтобы наши страны двигались навстречу друг другу, открывая новые «окна» возможностей. Уверен, что принимаемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению нашей кооперации», — заключил Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие премьер государственного совета Китая Ли Кэцян, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, председатель Правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, представители государств-наблюдателей при ШОС: премьер-министр Беларуси Роман Головченко, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также гость председательствующей стороны – заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.





Фото: primeminister.kz