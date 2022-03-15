Об аспектах совершенствования сферы высшего образования рассказал Куаныш Ергалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки Казахстана Куаныш Ергалиев поделился в Facebook о промежуточных результатах работы в сфере высшего образования и науки, передает МИА «Казинформ».

«Недавно в республиканском масштабе я участвовал на совещании ректоров и проректоров по академической деятельности всех вузов страны, где поделился итогами проделанной работы и озвучил основные направления развития высшего образования на ближайшее будущее.

Считаю своим долгом поделиться этой информацией и с вами.

Если коротко об итогах, то за прошлый год мы успели достичь значительных результатов в плане увеличения образовательных грантов и стипендий; 14 вузов вошли в Международный рейтинг QS и три вуза вошли в престижный рейтинг Таймс. В рамках расширения академической и управленческой самостоятельности 28 госвузов преобразованы в НАО, где созданы Советы директоров и разработаны стратегии их развития. В целях привлечения в вузы высококвалифицированных специалистов и талантливую молодежь, повышена заработная плата ППС.

Однако с учетом новых вызовов, в рамках проекта Концепции развития образования до 2026 года, нами дан старт планомерной работе по совершенствованию сферы высшего образования. Определены основные задачи, такие как: расширение доступа к высшему образованию и академической самостоятельности вузов; создание условий для формирования конкурентоспособных вузов; повышение привлекательности высшего образования; развитие вузовской науки; обеспечение качества.

Хотел бы подробнее разъяснить ключевые аспекты по предстоящим мерам.

1. На повестке дня актуальным остается вопрос доступа к высшему образованию.

По поручению Главы государства, к 2025 году будет увеличено количество грантов до 75 тыс с акцентом на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT направления будут увеличены с 40% до 60%. Планируется выделение грантов для выпускников школ западных регионов: Мангистауской и Атырауской областей. Особое внимание будет уделено поддержке молодежи и талантливым детям путем выделения грантов. Планируется внедрение «свободного гранта». Будет увеличен размер стипендии студентам в два раза, магистрантам и докторантам в 1,5 раза к 2025 году. Модернизируется процедура приема в вузы путем внедрения стандартизированного теста к 2023 году. Для улучшения качества приема абитуриентов в 2022 году будут повышены пороговые баллы на «Педагогические науки» до 80 баллов, на «Право» до 75 баллов (в 2021 – 50 баллов). Прорабатывается вопрос приема в колледжи по результатам ЕНТ. Вузам будет предоставлена возможность проведения собственного экзамена при приеме в магистратуру.

2. В целях подготовки практикоориентированных кадров на уровне высшего образования планируется внедрение прикладного бакалавриата. Основной упор будет сделан на обеспечение высокого уровня практикоориентированности по принципу «обучения на практике». Это позволит быстро и мобильно реагировать на запросы рынка труда и даст возможность обучению и переподготовке взрослого населения.

3. Для обеспечения доступа к высшему образованию прорабатывается вопрос законодательного закрепления формы онлайн-обучения. Благодаря этому будут привлечены иностранные студенты, сократится отток молодежи, сократятся финансовые расходы на содержание учебных корпусов и общежитий. Для обеспечения качества онлайн-обучения будут разработаны отдельные требования к цифровым ресурсам вузов, контенту образовательных программ, навыкам ППС. Особое внимание будет уделено готовности обучающихся к онлайн-обучению путем проведения тренингов при поступлении.

4. Продолжится политика по расширению академической самостоятельности вузов. Будут внесены изменения в ГОСО, вузам будет предоставлена полная самостоятельность в определении процентного соотношения дисциплин, преподаваемых на разных языках. Предусматривается исключение строгой регламентации количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Вводятся понятия: «микроквалификации», «нано-степени», «наращиваемые степени (Stackable degree)». Планируется увеличение специалистов-практиков путем привлечения к руководству дипломными работами или проектами специалистов, соответствующих 7 уровню НРК. Вузы смогут самостоятельно определять формы проведения итоговой аттестации.

5. В проекте ГОСО также предусмотрена норма по формированию у обучающихся компетенций по методам научных исследований. Ряд норм направлены на обеспечение индивидуальной траектории обучения магистрантов и докторантов. А именно, магистранты и докторанты смогут самостоятельно определять индивидуальные траектории обучения. Им будет предоставлена возможность корректировки темы докторской диссертации и будут созданы условия для прохождения зарубежной стажировки в ведущих вузах и научных организациях.

6. В рамках формирования конкурентоспособности вузов первостепенной задачей является комплексное обновление образовательных программ на основе профстандартов с обязательным участием работодателей. Для разработки глобальных образовательных программ требуется привлечение международных партнеров. Особое значение необходимо уделять обеспечению академической честности. Для дальнейшего сближения подготовки кадров к требованиям рынка труда необходимо усилить партнерство вузов и предприятий путем создания консорциумов. В целях обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами прорабатывается вопрос сертификации выпускников путем подтверждения их знаний и навыков при трудоустройстве.

7. Будет продолжена работа по открытию филиалов зарубежных университетов. Основными подходами к созданию филиалов являются: формирование филиалов за счет головного кампуса (самофинансирование), внедрение качественных глобальных программ и развитие двудипломного обучения, создание филиалов на базе отечественных вузов.

При этом, вузам необходимо учитывать ряд критериев при определении зарубежного вуза-партнера: вхождение в международные рейтинги (топ-500 QS WUR, QS by Subject, THE и др.); национальные рейтинги стран ОЭСР (топ-10); наличие аккредитации ведущих зарубежных аккредитационных органов.

8. Работа по интернационализации высшего образования также будет продолжена по плану. В этом году Казахстан будет сопредседательствовать в Bologna follow-up group (BFUG). Это знаковое событие, в рамках которого пройдут значимые мероприятия с участием партнеров стран Болонского процесса. Ожидается дальнейшее расширение сотрудничества со странами Центральной Азии. Вузам необходимо активизировать работу по открытию филиалов и представительств в странах Центральной Азии. Предстоит повышение мобильности между студентами и ППС зарубежных вузов партнеров. Хочу сообщить о возобновлении программ академической мобильности, привлечения зарубежных ученых и стипендиальной программы для иностранных студентов, которые были приостановлены в период пандемии.

9. Как я ранее сообщал, ряд мер уже принят для развития вузовской науки. Выделено 500 грантов ученым для прохождения стажировки по программе «Болашак» и 1 000 грантов для молодых ученых по проекту «Жас ғалым». В рамках постдокторантуры молодые ученые пройдут повышение квалификаций. Принимаются меры по стимулированию возвращения талантливых ученых - соотечественников из-за рубежа. Будут выделены мега-гранты для проведения крупных научных исследований и формирования новых научных школ. Особое внимание уделяется научно-образовательному взаимодействию НИИ и вузов.

10. Для определения степени участия студента в общественной жизни университета и волонтерской деятельности планируется введение интегрированного социального GPA студента. То есть, теперь помимо академических достижений студентов планируется учитывать исследовательские навыки и социальную активность, что способствует формированию гражданско-патриотических ценностей и общественных навыков у студентов. Кроме того, данная мера направлена на расширение миссий и трансформацию вузов в Университеты 4.0.

Впереди большая работа, направленная на воспитание и обучение нового поколения -конкурентоспособных лидеров будущего. Уверен, что все эти меры послужат значительным подспорьем для наших детей.

Завтра Глава государства озвучит план политических преобразований в стране. Мы все в ожидании новых перемен и трансформаций. Хочу отметить, что со своей стороны готов приложить все усилия для реализации поставленных задач.

Пусть в стране царит мир и согласие», - написал Куаныш Ергалиев.



