Об антикоррупционных инструментах партии «Nur Otan» рассказал Павел Казанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррупция является ключевым вопросом здоровья общества. Такое мнение в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Антикоррупционной службы выразил депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Павел Казанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У партии «Nur Otan» есть два острых инструмента, которые работают с коррупционной темой. Первый орган – Комитет партийного контроля, второй - Общественный совет по противодействию коррупции. В августе прошлого года на расширенном заседании политического совета партии Лидер партии - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал очень жесткие указания по этим двум органам, которые имеют определенные полномочия по оптимизации работы, по исполнению указаний, в том числе по коррупционной работе. Соответственно, были обновлены составы этих советов. Не все знают, что у Общественного совета по противодействию коррупции и у Комитета партийного контроля есть своя территориально вертикально выстроенная структура в каждой области, в каждом городе республиканского значения. У этих двух органов существует порядка 240 опорных точек. На всех наших заседаниях обязательно присутствуют руководители либо представители Агентства РК по противодействию коррупции, потому что коррупция является ключевым вопросом здоровья общества. Это взаимодействие и воздействие на членов партии является ключевым моментом, чтобы работать с антикоррупционной политикой», - пояснил депутат Мажилиса Парламента РК.

Павел Казанцев в ходе встречи также рассказал о том, как в партии «Nur Otan» налажена обратная связь с обществом по вопросам превенции коррупции.

«К нам поступают сотни тысяч обращений в общественную приемную, Комитет партийного контроля, республиканский общественный совет. Обращений поступает очень много и обратная связь работает. Эта же обратная связь работает не только по линии обращений отдельных граждан, но и по линии первичных партийных организаций. В каждом подразделении, селе, крупной организации, где есть партийная организация, есть сообщество. Эти обращения обрабатываются. Когда мы получаем информацию от населения и, если видим, что возникают вопросы по уголовной части, мгновенно сообщаем в Антикоррупционную службу. Если видим, что есть правонарушение административного плана, то направляем в Агентство по государственной службе», - заключил Павел Казанцев.

