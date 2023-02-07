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    ОАЭ окажут гуманитарную помощь Сирии и Турции

    7 Февраля 2023, 19:52

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты окажут гуманитарную помощь народам Сирии и Турции, пострадавшим в результате мощнейшего землетрясения, обрушившегося на страны в понедельник утром и приведшего к тысячам жертв и массовым разрушениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    По поручению президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна оперативное командование министерства обороны страны объявило о начале операции по оказанию помощи народам Сирии и Турции.

    В рамках данной операции Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны, Фонд Халифы бен Заида Аль Нахаяна и Красный Полумесяц ОАЭ окажут гуманитарную и медицинскую помощь.

    Самолет скорой помощи уже вылетел из Абу-Даби в аэропорт Аданы на юге Турции с поисково-спасательными группами, бригадами и медицинским оборудованием.

    Помимо этого, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, распорядился отправить срочную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов дирхамов ОАЭ (более 13 с половиной миллионов долларов США) братскому сирийскому народу, пострадавшему от самого разрушительного землетрясения за последние десятилетия.

    Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность поддерживать сирийских братьев в борьбе с обрушившимся на них бедствием, пока они не преодолеют это тяжелое испытание.

    Иностранная гуманитарная помощь ОАЭ является неотъемлемой частью их видения и морального долга по отношению к менее удачливым народам, и иностранная гуманитарная помощь не привязана к религии, расе, цвету кожи или культуре.

    Фото: khaleejtimes.com

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Турция Сирия Мировые новости ОАЭ
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