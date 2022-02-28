О знакомстве казахстанцев с национальным турпродуктом рассказал Павел Казанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря или вопреки пандемии состоялось полноценное знакомство казахстанцев с национальным турпродуктом. Об этом заявил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев в ходе правительственного часа по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема правительственного часа касается одной из перспективных отраслей экономики – сферы туризма. Сегодня это среда активного развития субъектов малого бизнеса. Отрасль имеет большую емкость по рабочим местам и высокую инвестиционную привлекательность. Высок и встречный потенциал Казахстана в данной сфере. Большие территории, богатые природными парками. Минеральные недра. Самобытная национальная культура. Именно поэтому с развитием туризма связаны большие ожидания», - сказал Павел Казанцев.

Спикер добавил, что остро нуждается в качественном турпродукте и население.

«Последние два года ограничений показали нам, что единственная и главная опора рынка – это отечественный турист. Благодаря или вопреки пандемии состоялось полноценное знакомство казахстанцев с национальным турпродуктом. В результате накопилась критическая масса замечаний и недоработок, с которыми мы идем к новому сезону», - отметил Павел Казанцев.

По его словам, об этом туристы и организаторы турбизнеса активно пишут в социальных сетях, озвучивают на конференциях и совещаниях.

«Внимательно изучив инфополе, мы выбрали наиболее удобный формат для обсуждения проблемных вопросов. Сегодня впервые правительственный час транслируется в прямом эфире не только с официального канала Мажилиса, но и с аккаунтов партнеров и участников. Открыта возможность комментирования», - резюмировал Павел Казанцев.