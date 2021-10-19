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    О завершении ряда пилотных проектов в части финансов сообщил Аскар Мамин

    19 Октября 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о завершении ряда пилотных проектов Министерства финансов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, на сегодняшний день завершены и приостановлены следующие пилотные проекты:

    - Пилот «По маркировке и прослеживаемости табачных изделий» (срок реализации завершен 31 марта 2020 года);

    - Пилот «По прослеживаемости лекарственных средств» (срок реализации завершен 1 июля 2021года);

    - Пилот «По администрированию налогоплательщиков, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза c применением системы управления рисками» (срок реализации завершен 1 сентября 2021года);

    - Проект «Дистанционный мониторинг» в связи с пересмотром и проработкой отдельных вопросов проекта, реализация приостановлена до конца текущего года;

    - Проект «Региональный мониторинг» в связи с пересмотром и проработкой отдельных вопросов проекта, реализация приостановлена до конца текущего года.

    «До конца текущего года внедрение новых пилотных проектов Министерством финансов не запланировано», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Минфин РК Аскар Мамин Финансы
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