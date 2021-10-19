О завершении ряда пилотных проектов в части финансов сообщил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о завершении ряда пилотных проектов Министерства финансов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на сегодняшний день завершены и приостановлены следующие пилотные проекты:

- Пилот «По маркировке и прослеживаемости табачных изделий» (срок реализации завершен 31 марта 2020 года);

- Пилот «По прослеживаемости лекарственных средств» (срок реализации завершен 1 июля 2021года);

- Пилот «По администрированию налогоплательщиков, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза c применением системы управления рисками» (срок реализации завершен 1 сентября 2021года);

- Проект «Дистанционный мониторинг» в связи с пересмотром и проработкой отдельных вопросов проекта, реализация приостановлена до конца текущего года;

- Проект «Региональный мониторинг» в связи с пересмотром и проработкой отдельных вопросов проекта, реализация приостановлена до конца текущего года.

«До конца текущего года внедрение новых пилотных проектов Министерством финансов не запланировано», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.



