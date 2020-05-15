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      Северо-Казахстанская область

    О завершении паводка заявили в СКО

    15 Мая 2020, 00:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов заявил о завершении паводка в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного спасателя области, паводковая ситуация стабилизировалась. В пойменной части вода уходит в основное русло. Разливы еще есть на дачных участках и два перелива на автодорогах. На Петропавловском водохранилище уровень воды падает. В поселке Заречном ушли два перелива.

    «В этом году прогнозы были критичными из-за высокой нормы осадков. В некоторых показатели превышали два-три раза норму. Благодаря температурному режиму снег таял не так активно, и подтоплений удалось избежать. Мы ожидали, что будет сложно. Много осадков было в Петропавловске. В два раза больше снега вывезли, чем в прошлом году - более 1 млн кубометров. Своевременно очистили арыки и каналы. Это позволило избежать подтоплений в городе», - рассказал о прохождении паводка Р. Камалов.

    Сложная обстановка по талым водам складывалась в четырех районах. По поручению акима области впервые заранее заключили договор об аренде 17 экскаваторов у соседней области на случай осложнения обстановки. Р. Камалов считает, что решение было правильным.

    «С помощью техники быстро устраняли заторы и зажоры на малых реках, которые мешали прохождению воды по руслу. Привлекали взрывников из Акмолинской области. Вода поднималась до критических отметок, но подтоплений жилых домов и дворов не допустили», - сказал Р. Камалов.

    Слабее оказалась и вторая волна паводка. Спасатели ожидали, что она догонит первую и из Акмолинской области придут большие объемы воды.

    «Существенный приток дают реки Жабай и Колутон. Но ни у нас, ни у соседей дружной весны мы не наблюдали. И вторая волна была слабее. В ближайшую неделю мы предполагаем, что переливы на автодорогах уйдут. Паводок мы прошли с минимальными потерями», - отметил Р. Камалов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Паводок
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