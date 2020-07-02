О заседании совместных комиссий в онлайн-режиме договорились Казахстан и Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В формате видеоконференцсвязи состоялись переговоры первого заместителя министра иностранных дел РК Шахрата Нурышева с заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйченом. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В ходе переговоров участники высоко отметили взаимодействие по борьбе с COVID-19, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках международных и региональных структур (ООН, ШОС, СВМДА и др.).

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего сопряжения НЭП «Нурлы жол» с инициативой «Один пояс, один путь», политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, повышения пропускной способности пунктов пропуска на государственной границе, возможного возобновления воздушного сообщения между двумя странами. Стороны договорились о проведении в этом году заседаний совместных комиссий и подкомитетов Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в онлайн-режиме.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили приверженность курсу дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.