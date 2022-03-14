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    О запасах сахара рассказали в акимате СКО

    14 Марта 2022, 22:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с ценой и наличием сахара на складах и в торговых точках прокомментировали в акимате Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияра Исаева, в Стабилизационном фонде имеется 500 тонн сахара. Его поставляют в точки СПК «Солтустик», крупные торговые сети, супермаркеты, торговые дома по цене 312 тенге за килограмм. Месячная потребность крупных торговых сетей составляет 82 тонны.

    «Крупным оптовиком ИП «Козлова» закуплено 136 тонн, или два вагона сахара на Таразском сахарном заводе по 405 тенге, 66 тонн - в Российской Федерации по 420 тенге. Вагоны в пути. Поставка ожидается к концу недели. Имеющихся объемов хватит до сентября месяца. Учитывая повышенный спрос за последние дни и искусственный ажиотаж, создаваемый самими потребителями, дополнительно заключен контракт с АО НК «Продкорпорация» на закуп 136 тонн сахара», - сообщил Д.Исаев.

    Он добавил, что ранее ежедневно через розничную сеть реализовывалась одна тонна сахара. За 10-12 марта отгружено 30 тонн.

    «Для стабилизации цен увеличено финансирование Стабилизационного фонда с 800 млн до 1,9 млрд тенге, в 1,5 раза увеличены объемы закупа социально значимых продовольственных товаров с наибольшим риском роста цен. Сахара закуплено 792 тонны, или 12 вагонов», - сказал Д.Исаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Цены и тарифы
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