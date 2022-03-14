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    О запасах муки и подсолнечного масла в Казахстане отчитались в Минсельхозе

    14 Марта 2022, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК ведет еженедельный мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами. О текущей ситуации рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего по республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально-значимых товаров, в том числе муки – 144 тысячи тонн, сахара – порядка 90 тысяч тонн, риса – 39,3 тысячи тонн, макарон – 21 тысяча тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции.

    «Следует отметить, что запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости. Также необходимо отметить, что в республике достаточно сырья для производства круп, муки и других товаров, а также достаточно поголовья сельхозживотных для производства мясных и молочных продуктов. Практически по всем видам продтоваров потребность населения обеспечивается за счет собственного производства, а по некоторым производство значительно превышает потребность», - сказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Ж. Осербай.

    Что касается подсолнечного масла, то в республике имеется 650 тысяч тонн подсолнечника, который будет направлен на переработку. Запасы масла подсолнечного в регионах составляют 30 тысяч тонн. Таким образом, по словам вице-министра, внутренний рынок полностью обеспечен маслом подсолнечным и сырьем для его производства.

    Запасы овощных культур и картофеля также достаточны для обеспечения потребности населения до поступления на рынок раннеспелых овощей. При этом в настоящее время действует ограничение на экспорт масла, семян подсолнечника и картофеля.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
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