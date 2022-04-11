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    О закрытии программы «Жас Өркен» сообщили в АО «Самрук-Қазына»

    11 Апреля 2022, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов сообщил о планируемом закрытии программы «Жас Оркен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ожидаем к концу года закрытие программы «Жас Өркен», так как мы в целом пересматриваем нашу кадровую политику. По линии молодежной политики будем разрабатывать новые проекты, где будут другие инициативы. В связи с этим, мы пришли к решению, что до сентября будет проведена работа по «Жас Өркену», а потом официально будем закрывать», - проинформировал Гибрат Ауганов.

    Как ранее сообщалось, в рамках проекта «Жас Өркен», направленного на развитие и системную подготовку специалистов для решения различных отраслевых задач, 3073 кандидата подали заявки на участие в программе. 25 участников прошли отбор. В настоящее время завершается вторая ротация в портфельных компаниях Фонда.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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