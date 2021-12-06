О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности в Атырауской области инфекционных стационаров и реанимаций больными COVID-19 рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 113 болеющих коронавирусной инфекцией человек.

Загруженность составляет 19,5% (на 580 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).



Как ранее сообщалось, более 300 беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области.



