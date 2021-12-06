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О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау
6 Декабря 2021 02:20
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности в Атырауской области инфекционных стационаров и реанимаций больными COVID-19 рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 113 болеющих коронавирусной инфекцией человек.
Загруженность составляет 19,5% (на 580 койко-мест).
В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,4% (на 58 мест).
Как ранее сообщалось, более 300 беременных и кормящих женщин привились Pfizer в Атырауской области.
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