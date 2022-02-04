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О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
4 Февраля 2022 05:55
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций региона больными коронавирусной инфекцией сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 256 человек. Загруженность составляет 10,8% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации находится 21 пациент с коронавирусной инфекцией, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, в Атырауской области 5278 человек лечатся от СOVID-19 дома.
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