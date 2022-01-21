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О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау

21 Января 2022 01:13
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О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров больными коронавирусом рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получает 801 человек. Загруженность составляет 33,9% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации Атырауской области находятся 12 тяжелобольных пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 11,3% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, 3887 человек привились вакциной «Pfizer» в Атырауской области.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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