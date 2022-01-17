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О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
17 Января 2022 21:40
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в регионе рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 663 человека.
Загруженность составляет 28,1% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации области находятся 12 пациентов, 1 из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 11,3% (на 106 мест).
Ранее сообщалось о том, что за неделю COVID-19 выявили у 3227 жителей Атырауской области.
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