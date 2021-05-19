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    О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек

    19 Мая 2021, 15:56

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Какие предвыборные обещания уже реализовала на сегодняшний день партия «Nur Otan» и о задачах партии в межэлекторальный период, рассказал первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! С первых же дней после победы «Nur Otan»-а на выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней наша партия приступила к практической реализации предвыборных обещаний. Так, были утверждены 217 детальных дорожных карт по каждой области, городу и району. Для системного контроля за их исполнением созданы 14 республиканских и 1738 региональных общественных советов, куда помимо депутатов вошли известные общественники, эксперты и журналисты.

    В соответствии с поставленными Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым задачами, в межэлекторальный период оптимизирована структура Центрального аппарата, по всей стране в проактивный формат взаимодействия с населением перешли общественные приемные и филиалы партии.

    Как сказал Елбасы, «Nur Otan» всегда должен совершенствоваться, «не стоять на месте». Партия должна объединять и поддерживать людей с активной гражданской позицией, креативными идеями и проектами.

    Именно поэтому ключевым элементом инициированной системной перезагрузки «Nur Otan»-а в ходе выборов стали общереспубликанские внутрипартийные праймериз.

    Сегодня, в межэлекторальный период, работа по усилению кадрового потенциала партии активно продолжается. Так, на прошлой неделе завершились выборы во все представительные партийные органы областей, городов и районов»,- написал Б.Байбек.

    По его данным, состав политических советов «Nur Otan»-а в регионах обновился на 51%.

    Представленность женщин увеличилась с 29 до 35%, молодежи до 35 лет – с 11 до 22,5%. Доля госслужащих снизилась в 2 раза - с 18 до 9%. Более трети – это представители неправительственных организаций, журналисты, блогеры, предприниматели, а также работники сельского хозяйства и промышленности. Каждый второй – участник прошедших праймериз.

    «Серьезным шагом в обновлении нашей партии стали также выборы руководителей всех первичных организаций «Nur Otan»-а (всего 4517). Так, по итогам голосования более 566 тысяч партийцев, 20% руководителей «первичек» обновились, а 80% - переподтвердили мандат доверия.

    Задача «Nur Otan»-а – это формирование эффективной партийно-политической повестки и кардинальное усиление работы партийцев на местах. Сегодня важно нацелить всех нуротановцев на эффективную реализацию концепции «Слышащего государства» Президента страны Касым-Жомарта Токаева, а именно: открытое обсуждение и артикулирование проблемных вопросов, усиление «обратной связи» с населением, широкую поддержку гражданских инициатив, а также системный мониторинг эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств и т.д.

    Как сказал Елбасы, три главных принципа нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии.

    Уверен, что вместе мы реализуем все намеченные планы и данные нами предвыборные обещания.

    «Nur Otan» – партия реальных дел. Преодолев испытания, победим вместе!» - заключил Б. Байбек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Политические партии
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