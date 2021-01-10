О явке избирателей по состоянию на 10 часов сообщили в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила – 10,2 %

по Актюбинской области – 9,9 %

по Алматинской области – 11,3 %

по Атырауской области – 10,3 %

по Восточно-Казахстанской области – 12,1 %

по Жамбылской области – 12,8 %

по Западно-Казахстанской области – 12,7 %

по Карагандинской области – 10,4 %

по Костанайской области – 11,2 %

по Кызылординской области – 10,3 %

по Мангистауской области – 8,7 %

по Павлодарской области – 14,0 %

по Северо-Казахстанской области – 14,9 %

по Туркестанский области – 13,3 %

по г. Нур-Султан – 10,8 %

по г. Алматы – 9,7 %

по г. Шымкент – 14,4 %.

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 12.00 ч., 14.00 ч., 16.00 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по местному времени. Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22.00», - заключил Ерлан Дауылбаев.