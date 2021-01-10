О явке избирателей по регионам на 18 часов рассказали в ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила – 65,1%

по Актюбинской области – 52,4%

по Алматинской области – 66,5%

по Атырауской области – 51,1%

по Восточно-Казахстанской области – 67,2%

по Жамбылской области – 68,3%

по Западно-Казахстанской области – 57,7%

по Карагандинской области – 65,2%

по Костанайской области – 69,1%

по Кызылординской области – 67,9%

по Мангыстауской области – 49,1%

по Павлодарской области – 64,5%

по Северо-Казахстанской области – 69,8 %

по Туркестанский области –59,9%

по г. Нур-Султану – 44 %

по г. Алматы – 27,7%

по г. Шымкенту – 53,2%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 20:00 по времени столицы», - заключил Ерлан Дауылбаев.