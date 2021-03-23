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    О взрывных работах на озере Копа предупредили акмолинцев

    23 Марта 2021, 19:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Взрывные работы для устранения ледяного затора проведут на входе в озеро Копа в Акмолинской области 25 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    «Уважаемые жители города Кокшетау! В рамках проводимых противопаводковых мероприятий 25 марта текущего года на входе в озеро Копа (со стороны реки Кылшакты, около пешеходного моста) будут проводиться взрывные работы, для того чтобы устранить ледяной затор, который препятствует свободному прохождению вод реки Кылшакты(со стороны моста поселка Застанционный). Всем рыболовам в срочном порядке необходимо покинуть территорию озера Копа. Просим жителей города сохранять спокойствие, причин для беспокойства нет», - отметили в ДЧС.

    В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 274 УК РК.

    Автор:

    Акмолинская область Безопасность Паводок Общество МЧС
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