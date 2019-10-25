О взносах в ОСМС: как будут платить самозанятые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде социального медицинского страхования рассказали, как будут осуществляться взносы и сколько нужно платить за Обязательное социальное медицинское страхование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До вступления в силы Обязательного социального медицинского страхования осталось чуть больше двух месяцев. Новая реформа, призванная улучшить и поднять качество здравоохранения на новый уровень, активно готовится к запуску с 2020 года. Как сообщили в Фонде, на сегодняшний день уже 93 % казахстанцев охвачены системой медстрахования.

«К первой категории взносов в ОСМС относятся платежи государства за 15 льготных категорий граждан. В список входят дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, зарегистрированные безработные, воспитанники интернатов, студенты, лица, которые находятся в изоляторах и заключении, неработающие оралманы. На сегодня это – 10,8 млн казахстанцев», - отметили в ФСМС.

Работодатели за наемный персонал уже с 2017 года платят 1% от заработной платы. А в 2019 году ежемесячный взнос составляет 1,5%. В дальнейшем для расширения пакета оказываемых услуг ОСМС взносы будут расти, но не сильно. Так в 2020 году объем взносов составит 2%, в 2022 году 3% от зарплаты.

Индивидуальные предприниматели также должны будут делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2020 года будет составлять 5% от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный взнос – 2975 тенге.

Также в Казахстане насчитывается порядка 1 миллиона самозанятых граждан, которые оказывают разные услуги другим физическим и юридическим лицам без регистрации своей деятельности. Им предоставляется производить взносы двумя возможными путями: оплачивая 5% от МЗП – это 2125 тенге. Или можно встать на налоговый учет как участнику ЕСП и платить 1 МРП - 2651 тенге для города и 0,5 МРП – 1326 тенге для села.

По данным Министерства здравоохранения, в следующем году расходы на оказания медицинской помощи на одного застрахованного составит 83,1 тыс. тенге. Это приведет к поэтапному снижению «карманных» расходов на жизненно важные медицинские услуги.

Как отметил директор филиала Фонд медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев, при ОСМС существенно повысится доступность медицинской помощи. Стоит также отметить, что расходы на консультативно-диагностическую помощь повысятся в 5 раз, а на реабилитационную помощь в 9 раз.

«Сегодня каждый гражданин Казахстана должен задуматься об участии в системе ОСМС. Это очень важно. Человек ежемесячно может оплачивать самый минимальный взнос и при наступлении планового страхового случая получить виды дорогостоящих услуг, которые в разы дороже, чем все его взносы за год. Стоит учитывать, что только средняя стоимость компьютерной томографии составляет 15000 тенге», - пояснил Тлеухан Абилдаев.

В пакет ОСМС войдут следующие услуги: консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, стационарозамещающая помощь, плановая стационарная помощь, реабилитация и восстановительное лечение.