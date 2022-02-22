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    О высоком риске паводка заявил аким СКО

    22 Февраля 2022, 19:38

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что уже сейчас необходимо мобилизовать и обеспечить переброску техники в районы, подверженные подтоплению во время паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году на контроле 85 сел с населением свыше 6 тысяч человек. В том числе 13 сел могут быть подтоплены.

    «Установлено, что регион подвержен высокому риску весенних паводков. Поручаю акимам районов совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям держать на постоянном контроле ситуацию в этих населенных пунктах. Особое внимание уделите воде, которая придет с полей. Уже сейчас акиматы на местах, да и обычные жители, должны мониторить свои села, особенно находящиеся в низине», - сказал К. Аксакалов.

    В прошлом году удалось не допустить подтопления населенных пунктов. По словам К. Аксакалова, на протяжении последних пяти лет угроза паводка снята в 170 населенных пунктах. Возвели более 130 км земляных обвалований, свыше 7 км защитных дамб, на автодорогах области установили 79 водопропускных труб, семь тюбингов, построили и отремонтировали 48,5 км дренажных систем.

    «Ежегодно сталкиваемся с проблемой переливов через дорожное полотно. В прошлом году зафиксировано 13 фактов. Заранее начинайте проводить работы по очернению. Акимам сельских округов совместно с руководителями хозяйств необходимо проводить работы по своевременной очистке и вывозу снега из сел. В Петропавловске снег во многих дворах многоэтажек и на территории предприятий не убран. Вычищайте арыки и ливневые канализации. Еще раз обращаюсь к руководителям сельхозформирований: в этот период не выгонять тяжелую технику на дороги. Движение техники в паводковый период надо ограничить», - сказал К. Аксакалов.

    В этом году на взрывные работы и резку льда запланировали 3,3 млн тенге.

    Для оперативного реагирования в регионе на период паводка создали группировку сил из 2,5 тысячи человек и 1,5 тысячи единиц техники.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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