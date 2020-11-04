О высоком качестве зерна урожая этого года заявил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о высоком качестве зерна урожая этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона отметил, что в этом году уборочная кампания завершилась раньше многолетних сроков и подчеркнул, что большую роль в получении хорошего урожая сыграла государственная поддержка и проведение в срок агротехнических мероприятий.

«В этом году на поддержку отрасли сельского хозяйства направили 48,6 млрд тенге, что на 23% больше уровня прошлого года. Наряду с господдержкой растут собственные инвестиции. Уже привлекли 87 млрд тенге, на 11% больше, чем в 2019-м году. Как результат – получили хороший урожай. Валовой сбор на уровне прошлого года. Зерно хорошего качества. Более 67% пшеницы 3-го класса, которая пользуется спросом. Мы всегда страдали от того, что получали 4-5 класс и неклассное зерно. В этом году картина другая», - сказал К. Аксакалов.

Аким области отметил, что конъюнктура цен на сельхозпродукцию сложилась хорошая. Пшеница в этом году подорожала на 23%, ячмень – на 14%, лен – на 55%. В прошлом году за тонну льна предлагали 119 тысяч тенге, в этом – 184 тысячи тенге. Рапс подорожал на 25% - со 143 тысяч до 180 тысяч тенге за тонну.

«Та работа, которую мы проводим по диверсификации посевных площадей, дает результат. В этом году агроформирования еще раз убедятся, что мы на правильном пути. Нужно выращивать высокорентабельные, высокодоходные культуры. Мы довели площадь масличных до 1 млн га. Работу нужно продолжать», - отметил аким области.

К. Аксакалов вернулся к вопросу выплаты субсидий тем агроформированиям, которые успешно работают на земле. Областной акимат даже разработал и внес на рассмотрение в Правительство и Министерство сельского хозяйства предложения по изменению принципа выплаты субсидий.

«Агроформирования, которые проводили системную работу, смогли получить хороший урожай даже в непростой год, как этот. Мы увидели немало нерадивых хозяйств, где не проводится такая работа. Соответственно, нет результата. Субсидии же получили все. Это неправильно. Уверен, что предложенные нами изменения в правилах субсидирования ситуацию изменят. Руководитель агроформирования должен с утра до вечера на поле находиться, вкладывать в обучение сотрудников, дорожить кадрами, а не приезжать два раза в год в хозяйство. Акимам районов нужно работать над тем, чтобы таких нерадивых хозяев было как можно меньше», - подчеркнул К. Аксакалов.

Напомнил аким области и о необходимости повышения заработной платы сельхозработникам. По итогам года она должна возрасти на 20%. Сейчас отмечается рост на 17%

«К посевной следующего года нужно уже начинать готовиться. Под урожай будущего года засыпали 479 тысяч тонн семян – этого объема достаточно. Должно быть сортообновление. Зябь вспахали на площади в 3 млн га – почти 70%. Это тоже хорошая основа для получения урожая», - добавил К. Аксакалов.