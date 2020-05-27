О второй волне коронавируса в Армении сообщил премьер Пашинян

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении сложилась довольно тяжелая ситуация, мы можем сказать, что имеем дело со второй волной распространения коронавируса. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник в Армении состоялось заседание действующей на время режима ЧП комендатуры, после которого премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-премьер Тигран Авинян и министр здравоохранения Арсен Торосян провели брифинг для прессы. В ходе брифинга премьер-министр Пашинян отметил, что в Армении к настоящему моменту сложилась довольно тяжелая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

«На самом деле мы можем сказать, что имеем дело со второй волной распространения коронавируса. Уже несколько дней мы обсуждаем вопрос – насколько установленные комендатурой правила соответствуют ситуации, и насколько они универсальны. Заключение наших дискуссий однозначно – принятые ограничения соответствуют ситуации и эффективны по своему содержанию. К сожалению, у нас есть проблемы с соблюдением этих правил», - отметил в ходе брифинга премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В связи с этим, по заявлению премьер-министра, в Армении будут ужесточены административные меры по соблюдению установленных комендатурой правил. В свою очередь, вице-премьер, комендант на время режима ЧП Тигран Авинян напомнил гражданам о необходимости строго следования противоэпидемиологическим нормам, не исключив возврата к режиму карантина.

«В ходе сегодняшнего заседания комендатуры мы не исключили вероятности возврата к режиму карантина при определенных сценариях. Этот механизм будем использовать локально в отдельных общинах. Будут задействованы все силы и возможности для того, чтобы исключить необходимость ввода карантинного режима общереспубликанского масштаба», - отметил Т.Авинян, подчеркнув, что ужесточение административных мер преследует цель, избежать коллапса системы здравоохранения.

Вместе с тем, по данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении, по положению на 26 мая в Армении зарегистрировано 7402 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых вылечились 3220 пациентов, 4052 пациента получают лечение, 91 – скончался.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции с 16 марта в Армении действует режим ЧП. В период с 24 марта по 12 апреля были введены ограничения на свободное передвижение граждан и некоторые виды экономической деятельности. 13 апреля решением правительства РА введенный ранее сроком на месяц режим ЧП был продлен до 14 мая, а позже повторно - до 13 июня. 4 мая были сняты ограничения на передвижения граждан, а также практические на все виды экономической деятельности. С 18 мая возобновили работу общественный транспорт, торговые центры, спортзалы, детские сады, объекты общепита. С 25 мая действует масочный режим – ношение масок обязательно не только в закрытых помещениях, но и в открытых общественных местах.